Nicole Kidman sarà 'bizzarra e magica' in Nine Perfect Strangers, promettono gli autori

In arrivo su Hulu domani 18 agosto, la miniserie thriller Nine Perfect Strangers riunirà Nicole Kidman con il creatore di Big Little Lies David E. Kelley, che questa volta ha pensato per l'attrice un ruolo da guida spirituale.

"Sarà pazzesca. Masha è bizzarra, intensa e magica" ha spiegato il regista Jonathan Levine in un'intervista con TV Line parlando del personaggio.

Nella serie limitata, basata sul romanzo besteller del 2018 scritto da Liane Moriarty, la Kidman vestirà infatti i panni di una guru che gestisce un lussuoso e remoto resort in cui applica dei metodi a dir poco bizzarri per guarire i propri clienti. La Tranquillum House promette infatti guarigione e trasformazione mentre nove cittadini stressati cercano di intraprendere un percorso verso una vita migliore. A vegliare su di loro durante questo ritiro di dieci giorni c'è appunto la direttrice Masha (Kidman), una donna in missione per rinvigorire le loro menti e i loro corpi stanchi.

Tuttavia, questi nove sconosciuti non hanno idea di cosa li stia per colpire e a giudicare dal trailer ufficiale di Nine Perfect Strangers, c'è qualcosa di molto inquietante che li aspetta lungo il cammino.

Composta da 8 episodi, la serie vede nel cast tra gli altri anche Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall e Samara Weaving.