Nicole Kidman leader di una setta nell'inquietante trailer della serie 9 Perfect Strangers

HULU ha pubblicato il primo teaser trailer di Nine Perfect Strangers, la nuova miniserie con protagonista il premio Oscar Nicole Kidman, adattamento del romanzo scritto da Liane Moriarty, sviluppato da David E. Kelley. Lo show potrà contare su un ricco cast, capitanato proprio dalla celebre star di The Hours e Dogville

Nine Perfect Strangers racconta le vicende di quello che accadde ai clienti di un resort lussuoso che sperano di vivere un'esperienza unica in grado di eliminare lo stress e trasformare le loro esistenze. La struttura è gestita da Masha (Nicole Kidman) e propone delle tecniche innovative e dalle conseguenze sorprendenti e pericolose, potenzialmente mortali. I nove sconosciuti che hanno prenotato il soggiorno si ritrovano a dover unire le forze per sopravvivere alle attività del fine settimana.



David E. Kelley e Nicole Kidman avevano già collaborato insieme dopo Big Little Lies. Il cast della serie comprende Liane Moriarty, Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Bobby Cannavale, Regina Hall, Luke Evans, Manny Jacinto, Tiffany Boone, Melvin Gregg, Grace Van Patten e Samara Weaving.

Nicole Kidman ha recitato nel 2020 in The Prom, diretto da Ryan Murphy, al fianco di Meryl Streep e James Corden.

Tra le star più attese della miniserie Nine Perfect Strangers c'è Melissa McCarthy, co-protagonista con Octavia Spencer, in Thunder Force.



