Nicole Kidman, polemiche sui social: l'attrice ha saltato la quarantena a Hong Kong

Nicole Kidman è finita nella bufera social per via della decisione del governo di Hong Kong di concedere alla star l'esenzione dalla quarantena, nell'ambito delle misure di sicurezza contro il Covid, in modo che potesse prendere parte alle riprese della serie Amazon The Expats.

L'attrice australiana, apparsa di recente nella miniserie Hulu Nine Perfect Stranger, ha saltato le regole che prevedono una quarantena di 21 giorni per le persone che arrivano da Paesi ad alto rischio e 7 giorni dai paesi a basso rischio, seguiti da una settimana di osservazione. L'esenzione è stata concessa dall'ufficio per il commercio e lo sviluppo economico di Hong Kong "per svolgere un lavoro professionale designato". In questo caso, la Kidman si è dovuta sottoporre solamente a tre test Covid nelle due settimane successive all'arrivo.

Una scelta che ha causato il malcontento di molti espatriati e residenti di Hong Kong tra cui anche la deputata pro-Pechino Elizabeth Quat, che ha affermato di aver ricevuto diverse lamentele e di essere "preoccupata per l'esenzione concessa dal governo".

Per quanto riguarda The Expats (conosciuta in precedenza come "The Expatriates"), di cui la Kidman è anche produttrice esecutiva, si tratta di una serie drammatica che esplora le vite di un'affiatata comunità di ricchi espatriati.