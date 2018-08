Nicole Kidman produrrà la nuova serie televisiva 'Roar'

Stando a quanto riportato da Deadline, la nuova serie televisiva ispirata alla raccolta di racconti Roar scritti da Cecilia Ahern, sarà prodotta dall'attrice premio Oscar Nicole Kidman

La star delle acclamate mini-serie Big Little Lies e Top of the Lake produrrà tramite la sua casa di produzione Blossom Films, alla quale si uniranno la Made Up Stories di Bruna Papandrea e la produttrice Theresa Park.

La serie è ancora senza titolo ma sarà basata sulla raccolta di racconti scritti dalla Ahern, che include circa 30 storie. Ogni storia segue una donna diversa ed esplora una contraddizione o un aspetto assurdo del ruolo della donna nella società.

Il libro sarà pubblicato quest'anno a novembre nel Regno Unito attraverso Harper Collins UK. Sarà pubblicato negli Stati Uniti nell'aprile 2019 dalla Grand Central Publishing. I co-creatori della serie nominata agli Emmy GLOW Liz Flahive e Carly Mensch hanno firmato per il ruolo di showrunner e ricopriranno anche il ruolo di produttori esecutivi.

Nicole Kidman è attualmente impegnata con altri progetti, come la seconda stagione di Big Little Lies di cui è interprete protagonista e produttrice esecutiva. Prossimamente sarà nei cinema con Boy Erased, con Russel Crowe e Lucas Hedges, con Aquaman di James Wan e col thriller Destroyer, diretto da Karyn Kusama. Sarà anche la protagonista di un film basato sulla Fox News insieme a Margot Robbie e Charlize Theron.