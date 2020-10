Nicole Kidman protagonista della serie Amazon Things I Know to Be True

Nicole Kidman sarà la protagonista della nuova serie Amazon basata sull'omonima opera teatrale del 2016 dello scrittore Andrew Bovell dal titolo Things I Know to Be True. La serie drammatica è incentrata su Bob e Fran Price mentre osservano i loro figli adulti prendere decisioni inaspettate che cambiano il corso delle loro vite.

La serie è descritta come una storia sulla capacità e la volontà di recuperare un matrimonio duraturo e sull’evoluzione dell'amore all’interno di una famiglia. La Kidman interpreterà Fran e sarà anche produttrice esecutiva.

"Non dimenticherò mai l'esperienza che ho avuto guardando lo spettacolo di Andrew a Sydney, è stata una di quelle esperienze teatrali trascendentali", ha detto Kidman in una dichiarazione. “Il testo di Andrew è squisito e le sue sceneggiature per la serie sono altrettanto buone. Con la convinzione di Amazon, la guida di Jen Salke e uno straordinario team impegnato nella produzione, abbiamo grandi speranze per quello che può essere questa serie".

"Questa è una storia sulla famiglia, quella cosa da cui passi la vita cercando di scappare solo per desiderare ciò che hai perso, se mai riesci a farlo", ha detto Bovell. “Sono entusiasta che un’attrice del calibro di Nicole Kidman guidi la serie nel ruolo di Fran Price. Come madre e donna è complicata, difficile e assolutamente avvincente. Sono anche entusiasta del fatto che una società importante come Amazon Studios abbia dimostrato una tale fiducia nella storia e la porterà al pubblico di tutto il mondo".

La Kidman è protagonista con Hugh Grant della serie HBO The Undoing per cui secondo l'attrice e la regista era necessario avere una coppia sexy al centro della narrazione.