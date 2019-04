Nicole Kidman e Reese Witherspoon nel trailer di Big Little Lies 2

HBO ha annunciato ufficialmente la data d'uscita della seconda stagione di Big Little Lies, distribuendo il trailer dello show con protagoniste Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Shailene Woodley. Il nuovo ciclo d'episodi debutterà con la première il 9 giugno. Nel trailer si nota anche la presenza della new entry: il premio Oscar Meryl Streep.

La Streep sarà Mary Louise Wright, madre del defunto marito di Celeste, Perry, che avrà qualche scomodo quesito da porre sulla notte in cui è morto suo figlio.

Interessante notare come la signora Wright non si concentri sulla moglie di suo figlio, Celeste (Nicole Kidman) ma su Madeline (Reese Witherspoon).

"Voglio sapere cos'è successo quella notte. Sono molto tentata di chiedertelo, ma io...non penso che otterrei la verità, vero?" rivolgendosi così a Madeline.



La prima stagione di Big Little Lies ha raccontato la storia di tre amiche: Celeste (Kidman), Jane (Woodley) e Madeline (Witherspoon), sono alle prese con i problemi della vita quotidiana nella cittadina di Monterey.

Jane è una ragazza-madre che si trova a dover superare diversi ostacoli, Madeline prova sofferenza nel vedere la figlia crescere con la compagna dell'ex marito mentre Celeste era costantemente abusata dal coniuge.

A gennaio Nicole Kidman aveva svelato l'uscita a giugno dello show.

Il cast di Big Little Lies è ricco di star e comprende anche Zoe Kravitz nel ruolo di Bonnie Carlson. Il trailer mostra le tre amiche cercare di affrontare in qualche modo le conseguenze della prima stagione. Al momento non sono previsti altri episodi per una terza stagione di Big Little Lies.