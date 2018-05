Niente spinoff per Supernatural: Wayward Sisters non vedrà la luce

Rober Beners, lo sceneggiatore e produttore esecutivo di Wayward Sisters, attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha annunciato che CW ha deciso di non produrre più lo show. Lo spinoff di Supernatural, quindi, non vedrà mai la luce, a sorpresa nonostante le attese dei fan.

La serie tv, però, rispetto a quella principale avrebbe dovuto raccontare la storia dello sceriffo donna Jody Mills e di un gruppo di donne rimaste orfane a causa di una tragedia sovrannaturale. Mills avrebbe dovuto fare loro da protettrice e maestra, per prepararle ad una battaglia contro i mostri.

Le differenze rispetto a Supernatural, quindi, sarebbero dovute essere tante, a partire dalla trana. Wayward Sisters, come suggerisce il nome, quindi sarebbe stata incentrata sulle vicende relative a tre sorelle legate da una famiglia adottiva.

Berners si è detto molto dispiaciuto per la decisione del network, in quanto convinto che la serie tv avrebbe potuto rappresentare un'ottima opportunità per presentare al pubblico altri personaggi dell'universo Supernatural e far conoscere meglio il mondo. Il produttore ha anche ringraziato i fan per il supporto mostrato all'episodio pilota, ed ha fatto lo stesso per tutti gli attori che hanno preso parte al progetto, tra cui Kim Rhodes, Kathryn Newton, Katherin Ramdeen, ed ovviamente lo sceriffo donna, interpretata da Briana Buckmaster.