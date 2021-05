Nigel De Jong cuore rossonero: 'tornerei al Milan gratis'

In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista del Milan Nigel De Jong, ha giurato eterna fedeltà alla squadra rossonera. Il calciatore olandese, ora in forza in Qatar, ha affermato di rivedersi in Kessiè e si è detto disposto a tornare a Milano.

"Mi rivedo in Kessie, ha gamba e qualità, mi rivedo anche in Bennacer, comanda il gioco" ha affermato, il quale alla domanda su un suo possibile ritorno al Milan ha affermato senza mezzi termini che lo farebbe "volentieri. Allenerei le giovanili anche gratis. Se il Milan mi chiama, io ci sono. Il telefono è sempre acceso".

Sulla sua esperienza al Milan, De Jong ha confessato che "con me Berlusconi è stato sempre rispettoso. Quando arrivava col suo elicottero e noi ci allenavamo a Milanello dovevamo fermarci, parlava con tutti con grande rispetto. Non parlava di calcio, ma di cose divertenti. Per me è stato un sogno giocare al Milan, da olandese guardavo sempre il Milan di Gullit, Rijkaard e Van Basten. Peccato non aver vinto trofei, ma abbiamo vissuto bei momenti”.

De Jong ha anche affrontato il tema del campionato che si sta per concludere, che ha visto la Juventus abdicare all'Inter dopo nove anni di successi consecutivi. A riguardo il calciatore ha affermato che il "ciclo finito, non è più la squadra di una volta".

L'anno prossimo a rendere ancora più frizzante la Serie A ci sarà la nuova Roma di Josè Mourinho, che sta già nascendo.