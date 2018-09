Nigél Thatch vestirà i panni di Malcolm X nel crime drama Godfather of Harlem

Nigél Thatch, acclamato dalla critica per il ruolo di Malcolm X nella pellicola nominata agli Oscar Selma, riprenderà i panni del noto attivista in Godfather of Harlem, crime drama che andrà in onda sull'emittente americana Epix. A dare la notizia in esclusiva è stato il portale Deadline.

Scritta e prodotta da Chris Brancato, co-creatore di Narcos, e da Paul Eckstein, la serie racconta la vera storia del boss del crimine Bumpy Johnson (Forest Whitaker), che all’inizio degli anni ’60, dopo aver scontato dieci anni di prigione, ritorna nel proprio quartiere che un tempo governava, trovandolo adesso in pieno caos.

Con le strade controllate dalla mafia italiana, Bumpy affronta la famiglia Genovese per riacquistare il controllo. Nel corso della brutale guerra, formerà un’alleanza con il radicale predicatore Malcolm X, catturando la sua ascesa politica nel mirino di uno sconvolgimento sociale e di una guerra di mafia che minaccia di distruggere la città.

Godfather of Harlem sarà composta da dieci episodi ed andrà in onda nel 2019. Nel cast troviamo anche Vincent D'Onofrio nei panni dell'ex pugile Vincent "Chin" Gigante, Ilfenesh Hadera e Antoinette Crowe-Legacy.