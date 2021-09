Nigella Lawson contrariata: 'Non chiamateli spaghetti alla puttanesca, è sgradevole'

Che le cose nel mondo stessero cambiando era chiaro a tutti ma che, addirittura i nomi dei piatti sarebbero dovuti essere cambiati a causa del politically correct, nessuno se lo aspettava. A fare da apripista in tal senso è stata Nigella Lawson che ha ritenuto assai offensivo il nome utilizzato per gli spaghetti alla puttanesca.

Secondo la cuoca britannica che ha raggiunto una grande notorietà attraverso i cooking show in tv è necessaria una vera e propria rivoluzione lessicale anche in cucina, in quanto al giorno d'oggi è inopportuno definire dei piatti con dei termini poco piacevoli da ascoltare. E così una pietanza della tradizione italiana, composta da olio, aglio, pomodori, acciughe, olive, capperi, peperoncino, prezzemolo, chiamato pasta alla puttanesca, diventa nella traduzione di Nigella Lawson slattern’s spaghetti ovvero spaghetti degli sciattoni.

Su Twitter la cooking star dice: "La mia versione di pasta alla puttanesca ha avuto un leggero cambio di nome. Eh sì, mi rendo conto che non è proprio necessario tradurre il titolo, dato che questa pasta è abbastanza conosciuta, ma assecondatemi anche se vedrete spesso il suo nome italiano tradotto in inglese come whore’pasta, si sa che questo è un piatto cucinato da svogliati che preferiscono svuotare i barattoli della dispensa piuttosto che andare al mercato per comprare prodotti freschi. Non chiamateli spaghetti alla puttanesca, è sgradevole".

Insomma, Nigella Lawson dimostra ancora una volta di avere a cuore il rapporto tra donne e cucina.