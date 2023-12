Night Court, uno dei protagonisti non tornerà nella prossima stagione: ecco di chi si trat

Al ritorno della Stagione 2 di Night Court mancherà un membro importante della squadra. Kapil Talwalkar, che nella prima stagione della serie interpretava il cancelliere Neil, non tornerà. I fan hanno notato l'assenza di Neil, un pilastro dello show fin dal suo debutto a gennaio, nel recente episodio natalizio andato in onda lo scorso 23 dicembre.

Secondo Deadline, la decisione è dovuta al fatto che la produzione della serie ha deciso di prendere una nuova direzione creativa che sarà più in linea con la serie originale.

Lo show, infatti, è un revival dell'omonima serie, andata in onda tra il 1984 e il 1992, e segue le vicende di Abby (Melissa Rauch), figlia del giudice Harry Stone (interpretato dal compianto Harry Anderson), protagonista della serie originale, che ha seguito le orme del padre. Il giudice Abby Stone assume l'incarico di magistrato del turno di notte del tribunale di Manhattan e la serie segue l'eccentrico staff del tribunale, gli stravaganti casi giudiziari e la chimica interpersonale dei dipendenti, tra cui il Dan Fielding di John Larroquette.

La prima stagione di Night Court è stata un successo al suo debutto all'inizio dell'anno e ha ottenuto un rinnovo immediato a febbraio da parte di NBC. La serie ha registrato ascolti molto alti per il network, attirando milioni di spettatori. Ha un indice di gradimento del 74% su Rotten Tomatoes ed è stata elogiata per il suo umorismo e le sue interpretazioni, in particolare per la Rauch, nota per aver interpretato Bernadette in The Big Bang Theory, che interpreta il giudice Abby ed è anche produttrice esecutiva dello show.

In precedenza, la Rauch aveva condiviso la sua eccitazione per la prossima stagione affermando: "Sono entusiasta di poter conoscere meglio tutti i personaggi. Dato che queste relazioni si sono appena formate, non vedo l'ora di vedere dove andranno a finire". Dopodiché, ha aggiunto: "Adoro i casi che arrivano in quell'aula di tribunale e non vedo l'ora di vedere quali altri casi incredibili, divertenti e fuori dagli schemi entreranno da quelle porte nella seconda stagione".