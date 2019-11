Il Night King? Assolutamente no, il villain di Game of Thrones è un altro

Mentre continua l'epopea della tazza presente in Game of Thrones 8, i fan sono ancora in attesa di scoprire ulteriori indiscrezioni sullo spin-off dello show. Nel frattempo numerosi utenti di Reddit hanno evidenziato un fatto molto particolare.

Si sapeva che la gestione del finale delle numerose storyline della serie sarebbe stata complicata per gli showrunner, nonostante questo molti appassionati del mondo creato da George R.R. Martin sono rimasti delusi da come sono state affrontate situazioni quali lo scontro contro il celebre Night King, avversario apparso dalle prime stagioni dello show e che è stato ucciso da Arya nel corso delle ultime puntate.

Un meme postato sulla celebre pagina dedicata alla serie fa notare a tutti i fan come il cinghiale responsabile della morte di Robert Baratheon abbia ucciso più personaggi rispetto al Signore della Notte, che nel corso delle battaglie è riuscito a sconfiggere solo uno dei draghi di Daenerys, anche se nei commenti all'immagine in molti fanno notare come Theon sia morto per difendere Bran.

Continua così la diatriba tra i fan, delusi a causa del finale dello show di HBO considerato troppo affrettato e che non ha tenuto conto dello sviluppo dei protagonisti. Inoltre la sceneggiatura di Game of Thrones ha svelato qualcosa in più sul rapporto tra due personaggi, evidenziando la relazione tra Brienne e Jaime.