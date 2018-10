Nightflyers: la serie tv di George R.R. Martin sarà interamente disponibile a dicembre

Poche ore fa il network Syfy ha rivelato che l'intera prima stagione di Nightflyers, serie sci-fi horror creata da George R.R. Martin, sarà disponibile a dicembre 2018.

Il network eviterà sia la messa in onda tradizionale, che prevede la pubblicazione di un episodio a settimana, sia quella innovativa di Netflix, che rende disponibili tutti gli episodi contemporaneamente. Syfy piuttosto ha optato per una commistione delle due manovre di marketing, spalmando la messa in onda dei dieci episodi della prima stagione lungo tutto dicembre.

Le prime cinque puntate di Nightflyers saranno infatti disponibili a partire da domenica 2 dicembre fino a giovedì 6 dicembre, mentre i restanti cinque episodi saranno disponibili da domenica 9 dicembre a giovedì 13 dicembre. Gli spettatori potranno accedere agli episodi attraverso il canale Syfy, Syfy On Demand, oppure online su Syfy.com o sull'app Syfy.

Basato sul racconto scritto dal creatore de Il Trono di Spade, la serie segue otto scienziati e un telepate che intraprendono una missione ai margini del sistema solare nella speranza di stabilire un contatto con la vita aliena. Cominciano a verificarsi eventi terrificanti e violenti, che metteranno alla prova la lealtà e la forza mentale dei membri dell'equipaggio.

La serie vede la partecipazione di Eoin Macken (The Night Shift), Sam Strike (EastEnders), Maya Eshet (Teen Wolf), Angus Sampson (Fargo), Jodie Turner-Smith (The Last Ship), Gretchen Mol (Boardwalk Empire), David Ajala (Fast & Furious 6), e Brían F. O'Byrne (Million Dollar Baby).

Ricordiamo che in Italia, così come nel resto del mondo, Nightflyers sarà distribuita da Netflix.