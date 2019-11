Nightmare sarà il villain principale di WandaVision?

Nightmare è da tempo vociferato come il villain principale dell'atteso Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e secondo un nuovo rumor il suo ruolo nel MCU potrebbe andare anche oltre al film con Benedict Cumberbatch.

A conferma del legame tra Doctor Strange 2 e le serie Marvel/Disney+, infatti, Charles Murphy ha affermato che il villain conosciuto in Italia come Incubo potrebbe rivelarsi come l'antagonista di WandaVision.

Alcune informazioni dello scooper in passato si sono rivelate corrette, come per esempio il via libera per Ant-Man 3, ma è lui stesso a mettere le mani avanti dicendo che al momento non è riuscito a verificare la notizia con una seconda fonte. Detto questo, dunque, in attesa di ulteriori conferme vi invitiamo a prendere la notizia come un semplice rumor.

Per il momento, la certezza è che WandaVision (così come Loki) sarà strettamente collegata al sequel di Scott Derrickson: Elizabeth Olsen è già stata annunciata come parte del cast di Doctor Strange 2. Per saperne di più non ci resta che attendere notizie sul casting dello show, che nelle scorse settimane ha fatto discutere per la possibile presenza di due neonati in WandaVision.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Nightmare nella serie Marvel? Fatecelo sapere, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.