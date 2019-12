Nightwing avrebbe dovuto debuttare nella prima stagione di Titans: lo conferma un'immagine

È andato in onda due giorni fa il sensazionale season finale della seconda stagione di Titans, proprio intitolato "Nightwing", che come suggerisce il nome ha finalmente introdotto nella serie live-action del DC Universe il novo alter-ego supereroistico di Dick Grayson dopo l'abbandono dell'identità di Robin.

I fan sono entusiasti dell'arrivo di Nightwing e nella terza stagione si approfondiranno ancora di più le dinamiche intime ed emotive della scelta di Dick, eppure una nuova immagine leaked pubblicata dalla fan page Facebook Universo DC (spagnola) conferma quanto già trapelato in precedenza, e cioè che il debutto del personaggio era stato già pensato e addirittura girato per la prima stagione, poi rimosso e rigirato per adattarsi al nuovo percorso narrativo della seconda stagione.



La serie è infatti cambiata molto con il proseguire della produzione, trasformandosi. Nell'immagine vediamo il gruppo di Giovani Titani riunito un'immagine, e sarebbe tutto nella norma se Dick Grayson, Raven e Starfire non indossassero i costumi introdotti nel season finale della seconda stagione, quelli vicini ai fumetti. Poco male, a dire il vero, perché sia i membri del cast che i fan sono molto soddisfatti dell'andamento della serie, che dopo la seconda stagione si è dimostrata solida e avvincente, tanto da ricevere un meritato rinnovo per una terza stagione.



Cosa ne pensate? Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo alle parole dello showrunner di Titans sulla trasformazione di Dick Grayson e ai due eventi shock visti in Nightwing.