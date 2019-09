Ecco Nightwing in una foto dal set della seconda stagione di Titans

Il debutto di Nightwing, nuova identità dell'ex Robin Dick Grayson, è una delle novità più attese dei fan di Titans, che si aspettano di vedere il personaggio sfoggiare il suo nuovo costume nel corso dei prossimi episodi.

Delle nuove foto rubate dal set, che come al solito potete trovare nel post di Instagram in calce all'articolo, sembrerebbero anticipare il nuovo look del protagonista: qualora non voleste rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo di non scorrere fino al fondo della pagina.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

I nuovi episodi della fortunata serie tv del servizio di streaming on demand DC Universe vedrà i protagonisti alle prese con Trigon (Seamus Dever), il demoniaco padre di Rachel (Teagan Croft), che è riuscito ad attirare verso il lato oscuro il protagonista Dick (Brenton Thwaites). Il suo obiettivo adesso è quello di convertire anche tutti gli altri. Tra i ritorni ovviamenteHawk (Alan Ritchson), Dove (Minka Kelly) e Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), mentre, come precedentemente segnalato, saranno altrettante le new entry: fra loro Jericho, Ravager, Merci Graves, Deathstroke, Superboy e Aqualad, senza dimenticare ovviamente Bruce Wayne/ Batman, che sarà interpretato da Iain Glen.

Possibile, inoltre, almeno secondo un rumor, l'esordio di Superman, che dovrebbe avere un ruolo marginale come quello avuto da Batman nella prima stagione.

Titans 2 è interpretato da Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter, Minka Kelly, Alan Ritchson, Curran Walter, Conor Leslie, Joshua Orpin, Iain Glen ed Esai Morales.