Nightwing stringe tra le mani le sue iconiche armi nelle nuove foto dal set di Titans 2

In attesa di poter guardare il quarto e attesissimo episodio della seconda stagione di Titans, dal titolo "Aqualed" (che quindi presenterà l'omonimo personaggio), torniamo a parlare ancora una volta del chiacchierato e anticipato arrivo di Nightwing, nuova identità supereroistica di Dick Grayason dopo aver abbandonato quella di Robin.

Grazie a delle prime foto dal set degli episodi di Titans 2, a dei video e anche a dei dettagli direttamente anticipati nel terzo episodio della stagione, che sembrano anzi confermare l'imminente arrivo di Nightwing, oggi rivediamo Brenton Thwaites nel suo nuovo e scintillante costume nero-blu grazie a ulteriori immagini dal set diffuse via Instagram, dove per giunta possiamo anche ammirare (non chiaramente, ma si vedono) gli iconici bastoni con cui combatte il nostro eroe.



Come già spiegato - e noto ai fan - Nightwing è la seconda identità supereroisticia di Dick Grayson, il primo Robin che, deciso di abbandonare il ruolo di spalla di Batman e di seguire una sua strada "solista" come difensore notturno, sceglie di modificare stile di combattimento, look e nome per cambiare totalmente la propria immagine e presentarsi come nuovo eroe. Dovrebbe debuttare entro la fine della seconda stagione.



Gli episodi di Titans 2 escono a cadenza settimanale ogni venerdì sulla piattaforma DC Universe.