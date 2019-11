Finalmente Nightwing nel trailer del season finale di Titans 2, rivelato anche il costume

Dopo tanta attesa, ecco che la seconda stagione di Titans ci regala finalmente la versione live-action di Nightwing interpretata da Brenton Thwaites. Oltre al trailer del season finale, vediamo più nel dettaglio il costume del leader dei Titans.

Nightwing ha finalmente fatto la sua comparsa in Titans.

Dopo qualche falsa partenza (inizialmente l'arrivo di Nightwing era previsto per lo scorso season finale), e arrivati al ventiquattresimo episodio dello show in onda su DC Universe, la terza identità di Dick Grayson (Brenton Thwaites) si è manifestata.

Nel trailer del finale di stagione ( che trovate in testa alla notizia), intitolato in maniera molto appropriata Nightwing, possiamo infatti vedere l'eroe mascherato entrare in scena durante un attacco di Deathstroke (Esai Morales) all'auto guidata da Donna (Conor Leslie), con Rachel (Teagan Croft), Kory (Anna Diop) e Dawn (Minka Kelly) all'interno, proprio mentre sullo schermo compare un messaggio a metà tra il nefasto e lo speranzoso: "Un Titano cadrà, e uno sorgerà".

Parte così lo scontro tra i due nemici, ma per sapere chi l'avrà vinta (e a chi si riferisce la prima parte della frase) dovremo aspettare il 29 novembre, giorno di messa in onda dell'episodio.

Nel frattempo, in un evento esclusivo riservato alla stampa estera, è stato mostrato dal vivo il costume di Nightwing, che potete vedere nelle foto e nel post in calce alla notizia.

"È davvero un evento importante [per lo show e il personaggio di Dick Greyson], e non volevamo che venisse fuori semplicemente per mostrare il costume [e non far nulla]. Doveva rappresentare la sua evoluzione come personaggio nel corso delle due stagioni" ha dichiarato lo showrunner, Greg Walker, sull'introduzione di Nightwing.

