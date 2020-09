Nikolaj Coster-Waldau: che fine ha fatto il Jaime Lannister di Game of Thrones?

Se Jaime Lannister è uno dei personaggi che, a detta dei fan, ha avuto una fine ingloriosa in Game of Thrones, lo stesso non si può dire del suo interprete, Nikolaj Coster-Waldau: il danese, che si è da poco espresso circa la petizione per girare di nuovo il finale di Game of Thrones, ha iniziato una brillante carriera, all'infuori di GOT.

L'attore cinquantenne, in realtà, può vantare già di un curriculum piuttosto vasto, avendo partecipato, sin da giovane, in pellicole e show televisivi, anche se spesso si tratta di lavori di modesta importanza, o ruoli minori affidati a Coster-Waldau. Le sue apparizioni più importanti, prima del successo con la serie HBO, sono state in Black Hawk Dawn e Le Crociate, entrambi girati da Ridley Scott, e nei quali il nostro Jaime recita in parti secondarie.

La partecipazione allo show scritto da David Benioff e Dan Weiss cambia però le carte in tavola, e Nikolaj inizia a ottenere parti sempre più importanti, anche grazie al talento dimostrato proprio nei panni del leone Lannister. Da quel momento, la sua carriera ha un'impennata e annovera partecipazioni importanti come nei film La Madre e Second Chance, per poi ottenere il ruolo di assoluto protagonista nel lungometraggio La Fratellanza.

Subito dopo la fine di Game of Thrones, l'attore si lancia anche nel film Domino, uscito in Italia nelle sale l'11 luglio 2019, a fianco di un'altra conoscenza della serie fantasy drama, ossia Carice van Houten, la bella e pericolosa Melisandre. Inoltre, prende parte a molti film nel corso del 2020, come Krudttønden, The Silencing (ancora inedito in Italia, mentre è uscito nel mese di agosto negli Stati Uniti), e A Taste of Hunger, film attualmente in post-produzione e che ha come uscita prevista il 2021. Per questa pellicola, è stata prodotta anche un'esperienza in VR presentata alla Biennale di Venezia.

Di recente, Nikolaj Coster-Waldau ha svelato dei segreti sul pilot di Game of Thrones e, nell'attesa di scoprire se mai tornerà a vestire i panni di Jaime Lannister, potremo presto rivederlo al cinema con i suoi nuovi, attesissimi, film.