Nikolaj Coster-Waldau protagonista della nuova serie Gone Hollywood

Jaime Lannister ha lasciato Westeros e ora si dirige verso Hollywood. Nikolaj Coster-Waldau è stato infatti scelto come protagonista della serie FX intitolata Gone Hollywood. Lo sceneggiatore Ted Griffin, sta lavorando alla sceneggiatura e dirigerà il pilota, con il potente produttore Scott Rudin che partecipa come produttore esecutivo.

Ambientato nel 1980, Gone Hollywood racconta la storia di un gruppo di talent scout che si stacca da un'agenzia storica per fondare una propria società. La nuova azienda lancia fin da subito un dominio dell'industria, sconvolgendo il business e cambiandolo per sempre.

Lo show mescolerà i suoi protagonisti immaginari con personaggi e icone che realmente hanno segnato la storia di Hollywood.



Nikolaj Coster-Waldau è apparso recentemente sul grande schermo in Domino, il nuovo film diretto da Brian De Palma, e in uscita nelle sale italiane il prossimo 11 luglio.

L'interprete di Jaime Lannister ha diversi progetti in cantiere, così come i suoi colleghi di Game of Thrones, come Emilia Clarke, impegnata in un film diretto da Paul Feig, e Maisie Williams in New Mutants e la suggestione di un biopic su Boy George per Sophie Turner.

Coster-Waldau ha definito poetico il destino di Jaime nel finale definitivo di Game of Thrones; l'attore ha spiegato di aver lottato con gli showrunner della serie per l'evoluzione psicologica di Jaime nel corso delle stagioni. Ora una nuova avventura seriale lo porterà dal mondo fantasy creato da George R.R. Martin al sole della California.