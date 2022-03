Nikolaj Coster-Waldau, la star di Game of Thrones:'Mangiai un'intera torta all'hashish'

Nikolaj Coster-Waldau, una delle star più note di Game of Thrones, ha raccontato un aneddoto del suo passato che riguarda una torta molto particolare. Coster-Waldau ne ha parlato in un talk show americano nella giornata di lunedì, in relazione ad una domanda su Dungeons & Dragons, il celebre gioco anni '80.

Partecipando al The Kelly Clarkson Show, Nikolaj Coster-Waldau - sul nostro sito trovate un approfondimento su Game of Thrones, nella quale ha interpretato Jaime Lannister - ha confessato di non essere un grande fan di D&D ma ha virato la conversazione su un altro argomento in relazione alla sua adolescenza: una volta l'attore consumò da solo un'intera torta alla marijuana durante un'uscita con un gruppo di recitazione amatoriale al liceo.



"Prepararono questa torta per me. Mi piace la torta. Quindi entrammo e tutti facevano delle cose. Vidi questa torta e pensai fosse tutta per me. La mangiai tutta. Poi dissero 'Dov'è la torta?' E io dissi 'Era tutta per me, vero?'".



Coster-Waldau ricorda di aver mangiato la torta ma poco o nulla di quella notte:"Mi sentii un po' strano. Entrai nel personaggio meglio che mai. Inseguivo letteralmente i miei amici in mezzo alla foresta. Non so quale personaggio fosse ma fu intenso. E poi tornammo a casa e ricordo che ad un certo punto stavo piangendo. E poi stavo ridendo".



Nel 2021 è tornato a recitare in un lungometraggio; Nikolaj Coster-Waldau in un film Netflix, dopo il successo di Game of Thrones, ha affiancato la star di Peaky Blinders, Joe Cole.