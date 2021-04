Nikolaj Coster-Waldau, la star di Game of Thrones torna in tv con la serie The Second Home

Se doveste sentire la mancanza di Jaime Lennister, il suo interprete Nikolaj Coster-Waldau presto tornerà in tv con una nuova serie intitolata The Second Home, scritta da Christina Clancy. La star di Game of Thrones è anche annoverata come produttore esecutivo.

Questa nuova produzione racconterà la storia di due famiglie, i Gordon e gli Shaw, durante un'estate trascorsa a Cape Cod. Le vicende sono raccontate attraverso due generazioni, che nascondono un terribile segreto che rischia di mettere seriamente a repentaglio le dinamiche familiarì. Nikolaj Coster-Waldau sarà naturalmente uno dei protagonisti, anche se per ora non sono stati diffuse informazioni specifiche relative al personaggio che gli è stato affidato.

The Second Home sarà prodotta dall'interprete di Jaime in collaborazione con Joe Derrick e Jeffrey Chassen e dalla loro casa di produzione Ill Kippers. Lo studio in precedenza si era anche occupato di Against the Ice, un thriller scritto da Coster-Waldau, che vi aveva anche recitato, e Derrick, una produzione Netflix.

Intanto, Game of Thrones è sbarcata a Broadway. La serie ispirata ai libri di George R Martin è infatti diventata uno spettacolo teatrale. Come si legge nel comunicato ufficiale: "Lo spettacolo sarà incentrato su alcuni dei personaggi più conosciuti e amati della serie e ci racconterà una storia di amore, vendetta e pazzia, rivelando retroscena e segreti ai quali si è finora accennato solo superficialmente".