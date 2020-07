Nina Dobrev, la star di The Vampire Diaries protagonista di una nuova serie tv

Nuovo progetto all'orizzonte per la star di The Vampire Diaries Nina Dobrev: l'attrice sarà infatti la protagonista di una nuova serie tv, di cui sarà anche produttrice.

Ritorno in tv per Nina Dobrev, l'Elena Gilbert di The Vampire Diaries, che dopo la cancellazione della sitcom di CBS Fam, lavorerà all'adattamento seriale di Woman 99, il romanzo di Greer Macallister pubblicato nel 2019.

Woman 99 racconta "la storia di una giovane donna che, nel tentativo di liberare la sorella da un famigerato istituto mentale, finirà con il rischiare la vita, oltre che alla propria sanità mentale".

Nina assumerà il doppio ruolo di attrice e produttrice esecutiva dello show, e sarà affiancata da Bruna Papandrea (Gone Girl, Big Little Lies) e l'autrice del libro, Macallister, che farà da Consultant Producer.

Al momento non vi è ancora uno sceneggiatore, né un network abbinato al progetto.

"Dare vita a Woman 99 assieme a Bruna, Casey Haver, Janice Park e Endeavor Content è stato un sogno che si avvera. È importante raccontare storie di donne scritte da donne, con donne e per le donne" ha dichiarato la Dobrev "Sfortunatamente la storia continua a ripetersi, e Woman 99 esplora i temi della malattia mentale, inequità e ingiustizia sociale che la rendono un ammonimento spaventosamente rilevante anche secoli dopo gli accadimenti qui narrati".

"Fin dal nostro primo incontro su come portare Woman 99 sullo schermo, sono rimasta estremamente colpita dall'entusiasmo, la comprensione e la passione di Nina per questa storia" ha aggiunto McCallister "E l'approccio prettamente femminile ed inclusivo di Made Up Stories fa della compagnia di Bruna il team ideale per dare vita alle sconvenienti donne del Goldengrove Asylum. Non potrei essere più onorata".