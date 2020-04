Nina Moric attacca Favoloso: 'stalking da parte sua', ma lui nega

Botta e risposta a distanza tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso. I due ex continuano a stuzzicarsi ed hanno dato vita a Live - Non E' la D'Urso ad uno spettacolo non certo lodevole. La Moric infatti ha denunciato Favoloso per violenza in passato, mentre ora lo sta accusando di stalking. Il ragazzo ha ovviamente rigettato le accuse.

Secondo Favoloso, infatti, Nina Moric e Fabrizio Corona starebbero cercando di mettere zizzania tra lui e la fidanzata Elena Morali, che sarebbe stata addirittura contattata da Nina e Corona.

In un'intervista mandata in onda da Barbara D'Urso, Nina Moric ha affermato quanto segue: "ho ricevuto chiamate da un numero sconosciuto. era Favoloso. Sono rimasta bloccata per 19 secondi, non riuscivo a respirare. Ho solo sentito "Ho bisogno di parlarti", poi c'è stato un buio, ho buttato giù il telefono e sono andata in crisi. Mi sono affacciata alla finestra e c'era una Mini bianca. Lui ne ha una. Ho ricevuto un'altra chiamata da uno sconosciuto alle 4 del mattino ma non ho risposto. Poi però è successa una cosa più grave. Mi chiama ancora, butto giù il telefono, mi richiama e in questo caso lo registro. Mi dice che vuole vedermi a casa sua da sola, dopo che l'ho denunciato. Mi manda messaggi con l'indirizzo, dicendo che è a 6-7 minuti da me. Si era tatuato il mio volto sul braccio e ora l'ha trasformato nell'immagine della Santa Muerte messicana, un demone. Lui e Elena Morali l'hanno mostrato su Instagram, sono due stalker. Non è un gioco, io ho subito violenze fisiche, psicologiche, stalking, e ora mi denigra con un tatuaggio. Chiedo l'allontanamento di questa persona, parlo da vittima. Chiedo che giustizia sia fatta, per il bene di mio figlio e delle donne".

A stretto giro, è stata la volta di Favoloso, che ha confermato la chiamata, che è durata 35-40 minuti. Tuttavia, ha affermato che "la macchina non è mia, la mia è un modello diverso, non è bianca ma champagne. Non è quella. Ma lei lo sa, lei mente sapendo di mentire. In quella strada non ci passo, proprio perché so che potrebbe dire queste cose. Sì, è vero che le ho detto "Parliamo di persona". Anzi, lei ha voluto la videochiamata, mi ha detto "Voglio vedere la tua casa". Il tatuaggio? Se stai con una persona nuova, per rispetto, cancelli il tatuaggio di una ex. Era più facile trasformarla in Michael Jackson perché già gli somiglia ma ho preferito fare altro. Sono sempre provocazioni. Elena è una persona dolcissima, non c'entra niente con tutto questo".

Favoloso ha anche smentito di aver picchiato Nina: "non l'ho mai toccata con un dito. Le foto dei lividi mostrano interventi di chirurgia plastica. Mi difenderò sentendo i medici, se necessario porterò tutti i medici del mondo".

Nella serata di ieri Barbara D'Urso ha anche spiegato come mettere e togliere la mascherina.