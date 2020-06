Nina Moric mostra il lato b ed i tatuaggi su Instagram: i fan apprezzano

Nina Moric è da sempre una delle donne più sexy della TV italiana, e l'ha voluto nuovamente ricordare ai follower con una fotografia in cui ha messo in evidenza il suo lato b ed i tatuaggi. La modella infatti ha posato in intimo nell'ultimo scatto, che è stato apprezzato dal pubblico.

Nella foto Nina è supersexy, ed oltre a mostrare una forma fisica invidiabile, mette l'accento sui numerosi tatuaggi che coprono il suo corpo.

Il suo profilo Instagram è caratterizzato da foto sensuali ma anche Storie e video in cui condivide momenti di quotidianità insieme a Carlos Maria, il figlio nato dalla relazione e matrimonio con Fabrizio Corona, con cui di recente è tornata a frequentarsi nonostante il passato burrascoso caratterizzato da liti furibonde ed accuse reciproche, spesso sfociate anche in interviste e dichiarazioni al vetriolo.

I fan ovviamente hanno apprezzato lo scasso, ma non sono mancate le critiche ed i commenti ironici, come avviene sempre anche ai danni di altre star.

Di recente Nina ha accusato Favoloso di stalking, e la questione è finita anche al centro di alcune puntate dei programmi di Barbara D'Urso. Fabrizio Corona invece ieri ha risposto a Maurizio Costanzo che l'aveva accusato di essere un "masochista". L'ex Re dei Paparazzi non le ha mandate a dire, come sempre.