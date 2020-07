Nina Zilli rivela a Io e Te: 'Vorrei condurre Sanremo'

Nina Zilli è intervenuta ad Io e Te, noto programma della fascia pomeridiana condotto da Pierluigi Diaco, rivelando particolari importanti della sua vita e anche qualche sogno nel cassetto. La talentuosa cantante ha infatti detto di sognare la conduzione del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus.

Diaco, dopo la consueta scheda di presentazione dell'ospite, ha avviato l'intervista con la nota cantante piacentina, che ha da poco compiuto 40 anni. Maria Chiara Fraschetta, vero nome di Nina Zilli, ha rivelato di essere fin troppo logorroica quando si tratta di dover parlare di musica, contrariamente a ciò che accade quando si tratta di parlare della propria vita privata. In quel caso bisogna cavarle sul serio le parole di bocca.

Dopo aver cantato Il Cielo in una stanza accompagnata dalla chitarra di Diaco, Nina ha parlato della sua carriera televisiva, ammettendo di essersi divertita veramente molto ad Italia's Got Talent nelle vesti di giudice e spiegando che le piacerebbe molto intraprendere nuove avventure.

Ha svelato poi il suo sogno, ovvero quello di condurre il Festival di Sanremo e Diaco l'ha spronata in questa direzione dicendo: "Tu hai una grande capacità non solo vocale ma anche di stare sul palco. Per questo mi appello al mio amico e direttore artistico di Sanremo Amadeus, che sta pensando al prossimo Festival: secondo me saresti una co-conduttrice eccellente".