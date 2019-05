Nine Perfect Strange, David E. Kelley e Nicole Kidman di nuovo insieme per Hulu

Mentre i fan attendono fiduciosi seconda stagione di Big Little Lies, Hulu ha ordinato ufficialmente una prima stagione per Nine Perfect Strangers, adattamento televisivo dell'omonimo romanzo sempre scritto da Liane Moriarty e opzionato dal servizio per una trasposizione già nell'estate del 2018.

A interpretare e produrre la serie troveremo la splendida e brava Nicole Kidman, mentre a scrivere e ricoprire il ruolo di showrunner ci sarà David E. Kelley, già dietro all'adattamento molto apprezzato di Big Little Lies. Il romanzo della Moriarty è stato pubblicato recentemente in america, appena lo scorso settembre.



La storia di Nine Perfect Strangers è ambientata in una boutique resort benessere e bellezza che promette una magnifica guarigione da un profondo senso di stress a nove persone provenienti dal caos cittadino, con risvolti molto interessanti. La Kidman interpreterà la direttrice del centro benessere, Masha, la cui unica missione e rinvigorire le menti e i corpi stanchi dei suoi stanchi ospiti.



Kelley - come detto - sarà showrunner e co-sceneggiatore insieme a John Henry Butterworth (Edge of Tomorrow). Nine Perfect Strangers segna la terza collaborazione tra la Kidman e Kelley, dove la seconda è nella miniserie The Undoing, sviluppata per HBO.



Il debutto della serie è previsto per la fine del 2020, tra poco più di anno e mezzo.