Nine Perfect Strangers, ecco il primo inquietante trailer della serie con Nicole Kidman

Hulu ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Nine Perfect Strangers, serie con protagonista Nicole Kidman e basata sul bestseller di Liane Moriarty. L’autrice è famosa per aver firmato anche il romanzo Big Little Lies che è stato adattato da HBO con protagonista sempre la Kidman nel 2017.

Per questo adattamento l’attrice si è riunita con lo showrunner e produttore esecutivo di Big Little Lies, David E. Kelley, squadra che vince non si cambia!

La serie, secondo la sinossi ufficiale, si svolge in un lussuoso resort per la salute e il benessere che promette guarigione e trasformazione mentre nove cittadini stressati cercano di intraprendere un percorso verso un modo di vivere migliore. A vegliare su di loro durante questo ritiro di 10 giorni c'è la direttrice del resort, Masha (Kidman), una donna in missione per rinvigorire le loro menti e i loro corpi stanchi. Tuttavia, questi nove sconosciuti "perfetti" non hanno idea di cosa li stia per colpire e a giudicare dal trailer, c'è qualcosa di molto inquietante all'orizzonte.



Nine Perfect Strangers è composta da otto episodi diretti da Jonathan Levine e nel cast figurano anche Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Samara Weaving, Melvin Gregg, Asher Keddie, Grace Van Patten, Tiffany Boone e Manny Jacinto.



Come con Big Little Lies, Kidman è la produttrice esecutiva di Nine Perfect Strangers insieme al creatore della serie David E. Kelley e Bruna Papandrea. Kelley e John Henry Butterworth sono co-sceneggiatori e co-showrunner.

Kidman, Papandrea e Kelley hanno anche collaborato alla serie limitata HBO The Undoing, di cui vi consigliamo la nostra recensione. Tra i prossimi progetti della Kidman ci potrebbe essere anche la terza stagione di Big Little Lies, secondo quanto ha recentemente rivelato l'attrice.



I primi tre episodi di Nine Perfect Strangers saranno rilasciati su Hulu il 18 agosto e i restanti a cadenza settimanale, in Italia invece arriverà su Amazon Prime Video. Che cosa ne pensate di questo trailer, vi ha incuriosito? Fatecelo sapere nei commenti!