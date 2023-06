Nine Perfect Strangers: lo show con Nicole Kidman rinnovato a sorpresa per la Stagione 2

Hulu ha confermato che Nine Perfect Strangers, ispirata all'omonimo romanzo di Liane Moriarty, è stata rinnovata un po' a sorpresa per una seconda stagione che arriverà prossimamente sulla piattaforma digitale. Le notizie sul rinnovo indicano che Nicole Kidman riprenderà il suo ruolo di Marsha Dmitrichenko dalla prima stagione in qualche modo.

Inoltre, è stato confermato che l'attore di The Last of Us e The White Lotus Murray Bartlett è "vicino a un accordo" per entrare nel cast della seconda stagione. Murray ha precedentemente recitato nella serie Hulu Welcome to Chippendales. Gli indizi sul rinnovo di Nine Perfect Strangers erano emersi circa un mese fa, ma solo nelle ultime ore Hulu ha reso la manovra ufficiale.

La prima stagione di Nine Perfect Strangers ha debuttato nell'agosto del 2021 ed è stata subito un successo per Hulu, dato che all'epoca divenne l'esordio migliore di sempre per la piattaforma. Non è chiaro se tutto il cast della prima stagione, che comprendeva attori del calibro di Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Samara Weaving e Manny Jacinto, tornerà in blocco in questa nuova serie di episodi.

Nine Perfect Strangers si svolge in un centro per la salute e il benessere che promette guarigione e trasformazione a nove abitanti stressati della città che cercano di intraprendere un percorso verso uno stile di vita migliore. A vegliare su di loro durante questo ritiro di 10 giorni è la direttrice del resort, Masha (Kidman), una donna in missione per rinvigorire le loro menti e i loro corpi stanchi. Nine Perfect Strangers è stata creata da David E. Kelley, che ha sviluppato la serie insieme a John-Henry Butterworth.

"Ricordo solo di essere stato abbastanza felice di averlo fatto e di essermi sentito felice al lavoro, il che immagino sia ironico considerando l'argomento che stavo trattando, ma ero felice di essere dove mi trovavo in Australia, in questa enclave sicura lontana dalla follia della situazione del COVID", aveva detto Shannon in un'intervista poco prima del debutto della prima stagione.

"Ed ero davvero felice di essere con le persone con cui ero e di fare il lavoro che stavo facendo. Mi è sembrato significativo e forse sarebbe stato qualcosa che avrebbe aiutato alcune persone che avevano avuto a che fare con cose simili".