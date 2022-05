Nine Perfect Strangers: lo show con Nicole Kidman verrà rinnovato per una seconda stagione

Come riportato dalle ultime fonti, "Nine Perfect Strangers" è vicina a trovare un accordo per essere rinnovata per una seconda stagione. Lo show è disponibile in Italia su Amazon Prime Video.

Dopo l'annuncio, la serie con protagonista Nicole Kidman, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Nine Perfect Strangers, potrà gareggiare nella categoria delle serie drammatiche nella corsa ai premi di quest'anno. La mossa eviterà le polemiche sorte dalla serie "Big Little Lies" di Kidman e David E. Kelley, che ha vinto più statuette nella categoria delle miniserie prima dell'annuncio di una seconda stagione.

Al momento, non sono disponibili informazioni sul casting o sulla trama della seconda stagione. La prima stagione di "Nine Perfect Strangers" ha debuttato nell'agosto 2021. Oltre alla Kidman, il cast della prima stagione è stato composto da Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Samara Weaving, Melvin Gregg, Asher Keddie, Grace Van Patten, Tiffany Boone e Manny Jacinto. Nessuno di loro è attualmente legato alla potenziale seconda stagione.

La prima stagione era basata sull'omonimo libro dell'autrice di "Big Little Lies" Liane Moriarty. Le vicende si sono svolte in un resort di salute e benessere, che ha ospitato i nove protagonisti provenienti da città diverse. A vegliare su di loro durante questo ritiro di 10 giorni è la direttrice del resort, Masha (Kidman), una donna in missione per rinvigorire le loro menti e i loro corpi stanchi.

Per concludere, vi ricordiamo che Nicole Kidman è nei cinema con The Northman di Robert Eggers.