Nino Frassica denunciato dai vicini per stalking e diffamazione dopo il caso del gatto

Sembra prendere una piega decisamente complicata la vicenda di Nino Frassica e del suo gatto scomparso: il comico, che nelle scorse settimane aveva accusato dei suoi vicini di casa di aver trattenuto il suo animale domestico, andrà probabilmente incontro ad un po' di guai legali per le sue affermazioni.

È di queste ore la notizia secondo cui Frassica risulterebbe indagato per i reati di stalking, diffamazione aggravata e istigazione a delinquere proprio in seguito alla denuncia della famiglia di cui sopra, che avrebbe reagito in questo modo alle pesanti accuse dell'attore di Don Matteo che qualche settimana fa avevano inevitabilmente fatto il giro dei social.

"Non posso confermare né smentire, ci sono indagini in corso" sono state le uniche parole con cui il procuratore di Spoleto Vincenzo Ferrigno ha commentato la vicenda ai microfoni dell'Ansa; "I miei assistiti sono molto preoccupati, specie dopo il video in cui è stato fatto il nome della signora di piazza Campello" ha invece dichiarato l'avvocato Fabrizio Gentili, che rappresenta entrambe le famiglie coinvolge nella diatriba.

La speranza, ovviamente, è in primis che il gatto di Frassica possa essere ritrovato: l'attore, ricordiamo, aveva offerto una ricompensa di 5000 euro a chiunque glielo riportasse. Sorti del gatto a parte, comunque, le questioni tra umani sembrano destinate a finire in tribunale.