Nino Frassica ha perso il gatto, l'appello disperato dell'attore di Don Matteo

Hiro, il gatto di Nino Frassica, è scappato e l’attore con un post pubblicato sui propri account ufficiali social ha voluto lanciare un appello a tutti, mettendo sul piatto una cospicua ricompensa a coloro che lo ritroveranno e lo riporteranno a casa.

L’episodio è successo a Spoleto, dove l’attore e comico siciliano si trova per registrare la nuova stagione di Don Matteo. A quanto pare il felino si è allontanato dalla casa di Frassica nella mattinata del 26 Settembre, facendo perdere le sue tracce. L’ultimo avvistamento a quanto pare sarebbe avvenuto nella notte “nei pressi del giro della rocca a Spoleto”.

Frassica, evidentemente preoccupato e dispiaciuto, ha lanciato un appello a tutti i suoi follower: “sono Nino mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso, non lo troviamo da questa mattina. Se sei di Spoleto il mio gatto è microchippato e mandami un messaggio in privato. La ricompensa per chi ce lo riporta è di 5mila euro”. “Per favore contattatemi se doveste avvistarlo o averlo. Non è una cosa finta, purtroppo non lo troviamo veramente da stamattina” si conclude la didascalia in cui emerge tutta la preoccupazione dell’attore, che sui propri account è solito scherzare e pubblicare post satirici in pieno stile.

La moglie di Nino afferma che “Hiro è il più piccolo dei nostri tre gatti” e si dice sicura che “se sentisse la mia voce mi riconoscerebbe”.



Nino Frassica è stato tra i protagonisti più apprezzati di LOL 3, grazie alla sua comicità che da sempre attira gli amanti del genere.