Ninth Street Women è la nuova serie di Amazon creata da Amy Sherman-Palladino

Mentre continuano a godersi il meritato successo della loro straordinaria The Marvelous Mrs. Maisel, i coniugi Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino sono pronti a scrivere la loro nuova serie tv che rientra nell'accordo stipulato con Amazon Prime Video, ed esattamente l'interessante Ninth Street Woman.

Il progetto sarà la diretta trasposizione dell'omonima opera letteraria di Mary Gabriel, uscita nel 2018 e basata su delle storie reali di cinque donne "che nel corso del ventesimo secolo osarono entrare nel mondo della pittura astratta dominato dagli uomini, non come muse ma come artiste. Queste donne hanno cambiato l'arte stessa e la società americana, abbattendo il codice sociale prevalente e sostituendolo con una dottrina di liberazione".



Le cinque donne protagoniste del libro sono Lee Krasner (moglie di Jackson Pollock), Elaine de Kooning (moglie di Willem de Kooning), Grace Hartigan, Joan Mitchell ed Helen Frankenthaler. Si presume che le stesse saranno protagoniste anche della serie, nonostante al momento si debba ancora iniziare a scrivere una bozza di script e i casting sia decisamente molto lontani nel tempo.



La Gabriel fungerà da produttrice esecutiva di Ninth Street Women. Nel frattempo, i Palladino lavorano alacremente alla terza stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, che sarà composta da otto episodi, vedrà anche l'arrivo di Sterling K. Brown nel cast e uscirà entro la fine del 2019.