No Good Nick: Netflix dà il via libera alla sitcom con Melissa Joan Hart e Sean Astin

Dal mondo della magia alla sitcom il passo è breve. Melissa Joan Hart, nota per il ruolo della strega Sabrina nell'omonima serie TV, sarà la protagonista di una comedy intitolata No Good Nick, prodotta in esclusiva per Netflix. Accanto a lei il mitico Sean Astin, di recente apparso nella seconda stagione di Stranger Things.

Lo show sarà composto da 20 episodi e ruoterà attorno alle avventure quotidiane dei coniugi Liz ed Ed, una mamma in carriera iper-competitiva ed un papà divertente che si trovano ad accogliere a casa una tredicenne di nome Nick (Siena Agudong), salvo poi scoprire che quest'ultima è un'intelligente artista di strada ceh custodisce un segreto.

Nel cast troviamo anche Kalama Epstein (The Fosters) e Lauren Lindsey Donzis (Liv & Maddie) nei panni dei rispettivi figli. Melissa Cobb, vice presidente della divisione Kids & Family di Netflix, ha così commentato l'annuncio: "Melissa Joan Hart e Sean Astin sono amati da milioni di fan in tutto il mondo e siamo orgogliosi di riunirli sul piccolo schermo nelle vesti di genitori. Non vediamo l'ora di intrattenere le famiglie con questo show ricco di cuore, mistero e tanto divertimento."

Andy Fickman (Kevin Can Wait) avrà il compito di dirigere il pilot, mentre i creatori della serie David H. Steinberg e Keetgi Kogan (Cartoon Network's Yo-Kai Watch) saranno i produttori esecutivi. Ancora nessun dettaglio sulla possibile finestra di lancio. In calce alla news potete ammirare la prima foto ufficiale del cast di No Good Nick riunito.