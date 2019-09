Per Noah Hawley, Fargo 4 potrebbe essere la migliore stagione della serie

Visti gli impegni di Noah Hawley con il finale di Legion e il suo esordio sul grande schermo con Lucy in the Sky, FX non ha ancora annunciato una data di uscita per la quarta stagione di Fargo. Intervistato da Collider, però, il regista ha aggiornato sullo stato dei lavori dello show.

Hawley, che dirigerà i primi 4 episodi della stagione, ha infatti rivelato che le riprese di Fargo 4 partiranno il 15 ottobre.

"Il cast è incredibile. La descriverei come due volte più grande di ogni storia che abbiamo raccontato, sia per il lato finanziario che per quanto riguarda la portata e il periodo" ha dichiarato il regista per poi aggiungere che la quarta stagione "potrebbe essere la migliore che abbiamo fatto finora."

Timothy Olyphant e Chris Rock faranno da protagonisti in questa nuova storia ambientata nella Kansas City degli anni '50: vestiranno i panni di due leader di gang che raggiungono un accordo per crescere ciascuno il figlio dell'altro.

"Il primo anno ne avevo otto su dieci" ha proseguito Hawley parlando degli script degli episodi. "Il secondo anno probabilmente sei su dieci. Quest'anno sono sui cinque. E' questione di fare una cosa per volta. Mi sono preso una vacanza perché pensavo di meritarmela. Poi sono tornato e ho diretto il primo blocco, perciò in un mondo perfetto starei scrivendo gli script, e invece sto preparando lo show. Ma abbiamo programmato tutto. So che il mio processo di scrittura non è lungo, quindi non sono affatto preoccupato."

Fargo 4 debutterà nel corso 2020 e vedrà nel cast anche Uzo Aduba, Jack Huston, Ben Whishaw, Jason Schwartzman, e Amber Midthunder. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Fargo 3.