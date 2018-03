Noah Hawley fornisce dei nuovi dettagli sulla seconda stagione di Legion

Lo scorso anno, gli appassionati dellasono rimasti a bocca aperta quando, lo showrunner, ha sviluppato una serie televisiva interamente dedicata a Legion , uno dei mutanti più ambigui e forte dell'intero Universo Marvel.

E David Haller, il personaggio interpretato dall'attore Dan Stevens, tornerà questo aprile in una seconda stagione dello show che si preannuncia, almeno nelle intenzioni, ancora più ambigua e 'fuori di testa' della prima.

Entertainment Weekly ha cercato di fornire qualche dettaglio in più dalla seconda stagione per tentare di fare chiarezza: "Con David e Oliver spariti e Farouk a piede libero, il team deve formare un'improbabile alleanza con il loro ex-nemico Clark (Hamish Linklater) e la sua organizzazione governativa, la Divisione III. Nel frattempo, Amahl Farouk (Navid Negahban) è su un nuovo cammino per ottenere infiniti e incredibili poteri".

Parlando della seconda stagione di Legion, lo showrunner Noah Hawley ha parlato anche del ruolo che ricoprirà Il Re Delle Ombre, lo Shadow King, alias Amahl Farouk: "Lenny e Oliver vengono utilizzati da questo personaggio, Amahl Farouk. Indossa le loro facce di tanto in tanto. E' il suo modo di nascondersi. Ho avuto questo pensiero 'che cosa fa Freddy Krueger durante il giorno?'. Ho pensato che fosse interessante, l'idea di esplorare i tempi morti di questi personaggi. Quando non vengono utilizzati, come è la loro realtà? Potrebbero trovarsi in un posto bellissimo, non per forza uno fisico ma anche mentale, o sul piano astrale. Hanno tutto quello di cui hanno bisogno, hanno una piscina, è tutto bello, ma ad un certo punto, una parte di loro capisce che sono intrappolati in questa realtà sulla quale non hanno alcun controllo".