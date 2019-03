Noah Hawley e Jeph Loeb sulla terza stagione di Legion

Come annunciato tempo fa, la terza stagione di Legion sarà l'ultima. Infatti la storia di David Haller a.k.a. Legione si concluderà con ciò che accadrà nel corso dell'imminente terza stagione.

E al WonderCon, lo showrunner Noah Hawley ha parlato di questa attesa terza stagione, in arrivo questa primavera sul network statunitense FX: "Lo show è iniziato con lui nel punto più basso della sua vita, va all'ospedale, incontra una ragazza e diventa felice. E poi le cose gli sfuggono di mano. Quindi potremmo avere David di nuovo felice, oppure riaverlo al punto più basso della sua vita. E abbiamo deciso che è lì che deve concludersi la storia, altrimenti ci ritroveremmo di nuovo in un loop. E' agrodolce, ma una storia non ha alcun significato senza un finale. Il vecchio paradigma della televisione è che gli studios non gettano mai il microfono a terra. Ma c'è sempre qualcosa di speciale... nella storia che determina il finale".

Nella terza stagione vedremo anche l'introduzione del Professor Charles Xavier, interpretato da Harry Lloyd.



Parlando dello show, Jeph Loeb ha affermato: "credo che questa sia una serie fantastica. Una delle cose che adoro di più degli show televisivi che stiamo facendo adesso è che vivranno per sempre. Sarà la serie di cui si parlerà ancora tra un anno, tra dieci anni, tra vent'anni. La Marvel pubblica fumetti da 70 anni e tutti noi abbiamo quella particolare run su un personaggio, o uno sceneggiatore o un disegnatore che amiamo. Ora puoi collezionarlo e metterlo in libreria. E sento che è la medesima cosa con questo show".