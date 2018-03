Noah Hawley svela qualche dettaglio sulla quarta stagione di Fargo

Il creatore della serie TV Fargo , conferma di avere un'idea per la quarta stagione dell'acclamato adattamento/continuazionedel successo del 1996 dei, ma dice che il tempo non è certo dalla sua parte in questo momento.

Finita la stagione 3, Hawley è stato associato a numerosi progetti, tra cui la seconda stagione di Legion, un adattamento di Cat's Cradle di Kurt Vonnegut, un film di Doctor Doom per la 20th Century Fox e l'imminente film di astronauti Pale Blue Dot, con Natalie Portman e Jon Hamm. Inutile dire che, con tutto ciò che ha in forno lo sceneggiatore e regista, portare la serie in televisione entro il 2019 sarà una sfida. Tuttavia, la notizia probabilmente sarà una gradita sorpresa per i fan dello show, poiché la conclusione della terza stagione di Fargo è stata accolta con recensioni un po' contrastanti e lo stesso Hawley era incerto sulla possibilità che la serie continuasse o meno.

Il presidente della FX, John Landgraf, era invece un po' più ottimista, dicendo che ci sarebbe stato spazio per la serie se e quando Hawley fosse stato pronto ad andare avanti con una quarta stagione. E così è stato, come Landgraff ha annunciato al tour stampa invernale TCA 2018. In un'intervista con THR, Hawley ha detto di avere in mente una grande idea su come potrebbe essere una nuova stagione di Fargo e, sebbene non abbia condiviso alcuna specifica, ha detto che, come la seconda stagione, sarebbe un pezzo d'epoca. Hawley ha affermato:

"Ora ho un'idea che vedo meno con la coda dell'occhio e più di fronte a me. Non ho molto tempo per concentrarmi su questo. Quello che posso dire è che sarà un altro pezzo d'epoca". A quale periodo esattamente Hawley stia pensando non è chiaro, ma ha offerto una vasta idea di quale direzione voglia seguire in termini di storia, ribadendo ancora una volta che ha bisogno di trovare il tempo per sedersi e scrivere la cosa.

"Sempre più spesso, quando penso a raccontare storie di questo filone e di cosa tratta il film originale, mi accorgo che queste sono davvero storie americane e storie sul paesaggio americano e sulle cose che le persone fanno per soldi. Mi sento come se avessi una direzione molto interessante ed entusiasmante da seguire. Sto cercando di trovare il tempo per scriverlo sulla carta. Sono sempre interessato a cercare di espandere la definizione [della serie]. Fargo può essere questo, ma può anche essere questo? L'unica ragione per farne un altro è se hai intenzione di fare qualcosa di diverso. Abbiamo fatto 30 ore di show fino a ora, e l'ultima cosa che desidero è che qualcuno dica 'Sai, è Fargo. Fanno la loro cosa di Fargo, ed è divertente.' Se hai questo tono di voce e questa capacità di incanalare la sensibilità dei Fratelli Coen, non vuoi ripetere te stesso, perché loro non lo fanno mai."

Forse la cosa più interessante è l'affermazione di Hawley che non vuole ripetersi con la prossima stagione di Fargo, il che potrebbe spiegare la sua decisione di ambientarlo in un punto specifico della storia.