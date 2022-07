Noah Schnapp cupido fra Doja Cat e Joseph Quinn, poi pubblica tutto! Lei furiosa: 'Serpe'

Triangolo amoroso infelice in casa Stranger Things. La rapper Doja Cat aveva chiesto alla star della serie Noah Schnapp (Will Byers) di metterla in contatto con l'amatissima co-star Joseph Quinn (Eddie Munson). Ma lui ha condiviso tutto sui social senza il suo permesso e ora lei s è sfogata sui social, usando parole condivisibili.

Parole dure, questo è certo, quelle di Doja Cat , che non ci è andata per il sottile dopo il siparietto venutosi a creare fra lei e Joseph Quinn, l’amatissimo interprete di Eddie Munson, sicuramente la migliore new entry di tutta la stagione e attualmente, forse, addirittura uno dei personaggi più amati dell’intera serie. Ma la rapper, in realtà, ha esordito nel migliore dei modi, sottolineando come l’attore di Will Byers abbia “solo 17 anni e a quell’età si commettono stupidi errori e si sme**a la gente senza motivo”. Gli antefatti?

Qualche giorno fa, Noah Schnapp aveva condiviso – in maniera pure scherzosa, forse perché incredulo, ma comunque sbagliando di grosso – una breve conversazione avuta su Instagram con la rapper Doja Cat. Lei esordiva chiedendogli di metterla in contatto con Quinn, salvo poi porsi il problema: “Aspetta, ha una fidanzata?”. A quel punto, Schnapp l’ha esortata a palesarsi nei DM di Quinn, palesemente divertito dal siparietto venutosi a creare. Ma da qui, a condividere quella conversazione – pur breve, ma eloquente e che sicuramente può mettere in imbarazzo – di fronte a milioni di seguaci, come Schnapp ha fatto su TikTok e senza alcun consenso da parte della performer, ne passa.

Da qui la reazione di Doja Cat, che pur con quella premessa iniziale ha speso parole tutt’altro che piacevoli per il giovane, in un video di due minuti che trovate integrale in calce all’articolo: “Il fatto che Noah l'abbia condiviso è così incredibilmente inconsapevole e socialmente stravagante. Ho supposto che sarebbe stato tranquillo e invece ha condiviso informazioni che non mi sentivo a mio condividesse. È stata una me**ata da serpente borderline. Come una me**ata da donnola”. Ma poi ha ribadito: “Ha comunque solo 17 anni”.

Nel frattempo, trovate qui la spiegazione completa del finale di serie, determinante soprattutto per Eddie di Stranger Things. Nonostante l’altissimo livello, questa quarta stagione ottiene però il punteggio Rotten Tomatoes più basso di sempre per Stranger Things.