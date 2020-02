Noah Schnapp è entusiasta delle sceneggiature di Stanger Things 4

La pubblicazione del teaser trailer di Stranger Things 4 ha scatenato l'entusiasmo dei fan e non solo. Ad accendere ulteriormente gli animi, inoltre, ci sono gli autori, che si divertono a disseminare indizi sulle sorti di Jim Hopper, ma anche i membri del cast, che promettono grandi cose per il futuro, come nel caso di Noah Schnapp.

L'interprete di Will Byers, infatti, ha rivelato di aver letto le sceneggiature dei primi quattro episodi e di essere entusiasta di come stanno procedendo i lavori, il che lo lascia desideroso di scoprire cosa stanno bollendo in pentola i fratelli Duffer.



In un'intervista per The Hollywood Reporter, il giovane attore ha prima parlato delle riprese dei prossimi episodi ("Non vedo l'ora. È la mia cosa preferita e amo lavorare con queste persone. È come essere in famiglia") e poi ha raccontato le sue reazioni iniziali: "Ho letto le prime quattro sceneggiature e sono fantastiche. Non vedo l'ora di vedere dove andranno a parare con il resto della stagione". Schnapp ha mantenuto però il segreto e ha evitato di dare una qualche anticipazione di cosa ci aspetta. Segnaliamo che l'attore è anche tornato a commentare la sessualità di Will Byers, un argomento fonte di dibattito in seguito a un dialogo tra Mike e Will nella terza stagione.



Intanto, in attesa della quarta stagione fioccano le teorie dei fan, che dopo la pubblicazione del teaser si stanno concentrando soprattutto su come si sia salvato Hopper.