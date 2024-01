Noah Schnapp sulle polemiche su Israele: 'Mi schiero contro le morti di qualsiasi parte'

Noah Schnapp è stato travolto dalle critiche recentemente, e il giovane attore è ritornato a parlare dell’argomento che lo ha portato al centro delle polemiche.

Il giovane attore, interprete di Will Byers nella serie Tv Stranger Things, è stato attaccato da numerosi utenti sul web a causa delle sue opinioni sul conflitto Israele – Hamas, e la star ha rilasciato nuove dichiarazioni a riguardo. Ecco le parole di Noah Schnapp:

“Sento che i miei pensieri e le mie convinzioni sono stati travisati rispetto a ciò in cui credo e volevo solo dire con il cuore ciò che provo. Voglio solo pace, sicurezza e protezione per tutte le persone innocenti colpite da questo conflitto. Ho avuto molte discussioni aperte con amici palestinesi, e credo che siano conversazioni molto importanti da fare e ho imparato molto. Una delle cose che ho imparato è che speriamo tutti nelle stesse cose, cioè che le persone innocenti ancora tenute in ostaggio a Gaza vengano restituite alle loro famiglie e speriamo anche che si ponga fine alla perdita di vite innocenti in Palestina, molte di queste persone sono donne e bambini, ed è orribile da vedere".

Noah Schnapp è stato inserito nella lista dei 30 nomi più influenti a Hollywood nella categoria under 30 alcuni mesi fa.