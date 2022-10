Noah Schnapp, la star di Stranger Things coinvolta in un nuovo 'scandalo' social

Dopo il dissing con Doja Cat, Noah Schnapp si trova costretto ad affrontare suo malgrado una nuova "bufera" social scatenata dalla Youtuber americana Hannah Goodwin la quale ha accusato la giovane star di Stranger Things di scarsa gentilezza.

A suo dire, l'interprete di Will Byers l'avrebbe contattata per richiedere un video per la sua migliore amica in vista del suo compleanno e così l'influencer avrebbe richiesto in cambio un altro video da mostrare ad una delle sue migliori amiche ma questo non sarebbe mai arrivato a destinazione.

Su Tik Tok Hannah Goodwin dice: "Noah Schnapp ho un conto in sospeso con te. Ho aperto Instagram e ho detto 'Vediamo cosa si dice nei miei DM' ed ecco che appare Noah Schnapp. Ha detto: 'Ehi, la mia migliore amica è ossessionata da te. È il suo compleanno, potresti farle un video per salutarla?'. Ho detto, 'Oh mio Dio, ma sì, però devi fare lo stesso. La mia migliore amica Dina è così ossessionata da te, le faresti un video?' e mi ha risposto in maniera affermativa".

La youtuber dice però che la giovane star di Stranger Things non le ha mai inviato alcuna clip sebbene lei avesse provveduto a realizzare quanto richiesto: "Così mi sono svegliata e ho fatto un video la mattina dopo. Poi gliel'ho mandato. Ha detto 'Questo è perfetto.' Ho detto 'Fantastico' ma non ho mai avuto alcun video in cambio".

Il lavoro da bagnino svolto da Noah Schnapp nel corso di questa estate lo ha probabilmente tenuto molto occupato, non permettendogli di rispondere alle richieste dell'influencer. Per ora l'attore non ha espresso alcun commento sulla questione, staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.