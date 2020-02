Noah Schnapp di Stranger Things ha un piano per rimpiazzare Tom Holland come Spider-Man

Nei prossimi tempi, Noah Schnapp sarà impegnato con le riprese di Stranger Things 4 , ma nel futuro gli piacerebbe interpretare Spider-Man e prendere il posto di Tom Holland. Il giovane interprete di Will Byers ha anche fatto tutti i calcoli necessari!

Durante la promozione del film Waiting for Anya, dramma ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e in cui Schnapp ha il ruolo di un giovane pastore del sud della Francia, l'attore ha parlato delle sue esperienze da doppiatore in The Peanuts Movie (dove ha prestato la voce a Charlie Brown ) e in The Legends of Hallowaiian. "Il doppiaggio è divertente, ma preferisco lavorare ai live-action", ha spiegato Schnapp, il quale a domanda diretta ha risposto che doppierebbe volentieri Spider-Man, ma il vero obiettivo sarebbe interpretarlo sul grande schermo.



"Dobbiamo sbarazzarci di chi lo impersona ora. Ma io amo Tom Holland. No, no no. Solo una volta che sarà invecchiato", ha detto Schnapp, per poi ribadire il suo amore per Holland e Zendaya e avanzare una proposta scherzosa: "Tom holland potrebbe essere un altro. Potrebbe essere il maestro o qualcosa del genere. Io sarò Spider-Man".



L'attore ha fatto anche i calcoli su quando potrebbe subentrare a Holland. In pratica, Schnapp suggerisce di prendere il posto di Holland quando quest'ultimo avrà 30 anni e si ritirerà dalla parte, alla stessa età in cui lo ha fatto il predecessore Andrew Garfield. In questo modo, Schnapp diventerebbe Peter Parker alla stessa età in cui lo è diventato Holland. Tutto chiaro? Schnapp ha raccontato che "è difficile da spiegare", ma che ha fatto i suoi "calcoli" e "tutto funziona".



Mentre aspettiamo (con molta pazienza) di scoprire se i piani di Schnapp si realizzeranno, vi ricordiamo che nei prossimi mesi inizieranno le riprese di Spider-Man 3, che vedrà ancora Holland come protagonista. L'uscita della pellicola è prevista per il 16 luglio 2021.