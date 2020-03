Noah Schnapp di Stranger Things rivela di odiare il suo taglio di capelli

Come avete potuto leggere in una precedente notizia, sono ufficialmente iniziati i lavori su Stranger Things 4, anche i protagonisti della serie sono impegnati in varie interviste promozionali, in una di queste Noah Schnapps ha rivelato qualcosa sul suo personaggio.

L'attore interprete di Will Byers ha partecipato al celebre programma condotto da Jimmy Fallon, tra le varie domande a cui ha risposto troviamo anche un commento sul suo particolare taglio di capelli, che secondo il conduttore è "una delle cose migliori in televisione". Non è d'accordo Noah Schnapps, che rivela: "È una delle cose peggiori. Non riesco neanche a spiegarmi... Chiedo sempre, perché magari Will non si rade i capelli? Ma davvero, la gente aveva quel taglio di capelli negli anni '80? Chi sceglierebbe mai di farsi quel taglio di capelli?".

Dal poco che abbiamo potuto vedere della quarta stagione, sembra che il suo desiderio non sia stato esaudito, ma non sappiamo ancora cosa accadrà nel corso delle puntate della serie. Nel frattempo continuano ad arrivare dettagli sulla trama dello show: abbiamo scoperto infatti che Brett Gelman sarà una serie regular in Stranger Things 4, per chi non lo ricordasse l'attore interpreta l'eccentrico giornalista Murray Bauman, comparso per la prima volta durante la seconda stagione e che è diventato subito uno dei preferiti dei fan.