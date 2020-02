Nocturna: scopriamo le origini del nuovo personaggio di Batwoman

Nel trailer di Drink Me abbiamo potuto dare un'occhiata alla new entry, una vampira che avrà probabilmente un ruolo centrale nella serie. Come gran parte dei personaggi di Batwoman, anche lei è stata ripresa dai fumetti.

Gotham City è sempre stata popolata da un vasto assortimento di creature terrificanti e oscure, ma in questo caso gli autori sono andati abbastanza sul classico, tratteggiando un personaggio che è un vampiro a tutti gli effetti. Come spesso succede negli albi a fumetti dei supereroi, sono esistite varie versioni di Nocturna:

La prima è situata cronologicamente prima di Crisi Sulle Terre Infinite e la sua identità è quella di Natalia Knight: una ragazza appassionata di astronomia impiegata presso l'osservatorio di Gotham. Un incidente con un laser radioattivo rende la pelle della sfortunata astronoma particolarmente sensibile alla luce. Diventa una villain quando scopre che il suo padre adottivo è stato ucciso, e finisce per commettere crimini con la complicità del fratellastro. Ad un certo punto si innamora di Bruce Wayne e adotta Jason Todd.

una ragazza appassionata di astronomia impiegata presso l'osservatorio di Gotham. Un incidente con un laser radioattivo rende la pelle della sfortunata astronoma particolarmente Diventa una villain quando scopre che il suo padre adottivo è stato ucciso, e finisce per commettere crimini con la complicità del fratellastro. Ad un certo punto si innamora di Bruce Wayne e adotta Jason Todd. La seconda versione si situa dopo Crisi e a vestire i panni di Nocturna è Natalie Mitternacht questa volta. Legata ai fumetti di Robin del 2002, la ragazza è un'ex-astronoma costretta a lasciare il lavoro per un particolare problema: chi le sta intorno inizia ad essere molto emotivo e scoppia in lacrime a causa di un feromone rilasciato dal suo organismo. Una sorta di Poison Ivy con il potere di far piangere la gente... In seguito entra a far parte della Injustice League.

questa volta. Legata ai fumetti di Robin del 2002, la ragazza è un'ex-astronoma costretta a lasciare il lavoro per un particolare problema: chi le sta intorno inizia ad essere molto emotivo e scoppia in lacrime a causa di un Una sorta di Poison Ivy con il potere di far piangere la gente... In seguito entra a far parte della Injustice League. La terza versione di Nocturna riprende il nome di Natalie Mitternacht e rappresenta la forma più classica del vampiro. Nei fumetti Detective Comics viene descritta come una pericolosa vedova nera, imprigionata all'Arkham Asylum per aver sedotto e ucciso molti dei suoi mariti. Ha una relazione romantica con Batwoman e in un'occasione dimostra di avere il potere di controllare l'eroina attraverso i baci.

Con tutta probabilità la serie si ispirerà al terzo modello, e potremo assistere alla tossica relazione che si instaurerà tra le due.

Anche un'altra minaccia si profila all'orizzonte della protagonista, come è possibile intuire dalla sinossi della puntata 14 di Batwoman.