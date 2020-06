Noemi pronta per la prova costume: la cantante mostra una forma fisica invidiabile!

Noemi è pronta per l'estate. La cantante 38enne, con una foto pubblicata sul proprio account ufficiale Instagram, ha mostrato una forma fisica invidiabile, frutto del periodo passato in lockdown dove ha potuto dedicarsi al fitness, lo yoga, allenamento Tabata e giri in bicicletta.

Come si può vedere nello scatto presente in calce, la rossa cantante (che di recente è anche tornata in studio) ha perso diversi chili: "giorni e giorni di faticosa ricerca mi hanno portato nella location perfetta per la prima foto a tema estate. Per il momento direi che la spiaggia può aspettare, nella vigna si sta troppo bene" scrive, con ironia.

Nel frattempo, è stata intervistata da Oggi, dove ha confermato di essere "tornata nel mio habitat naturale. Cantare mi regala emozioni ancora più forti dopo questi lunghi mesi di quarantena". Ad un fan che le chiedeva se fosse davvero lei ha risposto ironicamente, con un "sono io".

In molti hanno osservato come la sua trasformazione fisica sia molto simile a quella di Adele, che in una serie di fotografie pubblicate in piena quarantena, in occasione del suo compleanno, è apparsa quasi irriconoscibile. Noemi probabilmente non ha perso 30 chili come la popstar inglese, ma le due sono davvero in formissima!