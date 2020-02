I nomi di The Witcher sono difficili da pronunciare anche per il cast

Non capita così di rado che in una serie TV, soprattutto se si tratta di un adattamento di un'opera preesistente, ci siano nomi davvero difficili da pronunciare o da ricordare. Successe anche con Game of Thrones: pensate a Tywin, Tyrion e Theon ad esempio, e a quante volte è capitato di confonderli.

E anche se paragonare The Witcher a Game of Thrones è un errore, in questo caso se si vuole si può trovare una piccola similitudine con la celebre serie di HBO. Stavolta, più che nella somiglianza, gli attori hanno riconosciuto che c'è proprio una certa difficoltà nel pronunciare alcuni dei nomi, anche perché spesso ognuno ha la propria versione del nome, e si finisce per creare conclusione.

"Oh mio dio, abbiamo avuto così tante versioni diverse dei nomi", ha cominciato Anya Chalotra, che nella serie interpreta Yennefer, e alla quale ha fatto eco anche Freya Allan (Ciri).

"È vero, ed è stato un problema. Credo che Ciri fosse probabilmente il più facile, ma molti spettatori hanno comunque avuto difficoltà. Pensate anche a Geralt: non tutti hanno capito subito che non si fosse Gerald, o Jeralt".

"Tutti mettono una D alla fine", ha concluso Chalotra, rivelando poi la difficoltà nella pronuncia di nomi come Calanthe, Jaskier, e così via.

Anche voi avete avuto difficoltà nel ricordarvi il nome corretto di chiamare i personaggi di The Witcher?

Se volete approfondire sulla serie, sul nostro sito trovate la nostra recensione di The Witcher.