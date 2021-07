Non ho Mai 2, come si conclude la seconda stagione della serie Netflix

Il 15 Luglio è uscita su Netflix la seconda stagione di Non ho mai, show che segue le vicende di Devi, un'adolescente americana di origini indiane che affronta le sfide del liceo e i drammi familiari. Vi abbiamo già raccontato le nostre prime impressioni su Non ho mai 2. Oggi approfondiamo invece il finale di stagione.

La season 2 si è già collocata al primo posto nella top ten di Netflix Italia, dunque, anche se non c'è ancora stata una conferma ufficiale, una terza stagione dovrebbe essere scontata. Ma vediamo come sono andate le cose nella seconda.

Nel corso di Non ho mai 2, Devi si è divisa tra il suo interesse per Paxton e per Ben. Se il secondo la stimola da un punto di vista intellettuale, il primo è sicuramente più bello. Due caratteristiche opposte, che porteranno la giovane protagonista a non riuscire a fare una scelta: proprio per questo Devi li frequenterà entrambi.

Ovviamente questo crea non pochi problemi nel corso della seconda stagione, che crescono fino a quando i due ragazzi scoprono tutta la verità nel corso di un party e decidono di chiudere con Devi. Le vicende seguenti a questo evento porteranno al ballo scolastico nel finale di stagione. Proprio qui Paxton dimostrerà a Devi quanto sia importante per lui la loro relazione. Lei è infatti l'unica persona a credere in lui. Lo sostiene e incoraggia quando ne ha bisogno, ma non ha neanche paura di rimproverarlo quando non sta facendo abbastanza. A questo punto, quindi, Paxton decide di presentarsi come il ragazzo di Devi al ballo d'inverno. Un vero plot twist, considerando che il giovane aveva precedentemente voluto che la loro relazione restasse segreta!

Tuttavia a questa notizia Ben, che è al ballo con la sua nuova ragazza, reagisce in modo un po' strano. La sua evidente gelosia nel vedere Paxton e Devi insieme, infatti, farebbe pensare che Ben sia ancora innamorato di Devi.

Chissà. Potremo scoprirlo solo in una eventuale terza stagione. Intanto noi vi lasciamo con la nostra recensione di Non ho mai 2. E voi siete team Paxton o team Ben?