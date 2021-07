Non Ho Mai 2, Maitreyi Ramakrishnan su QUEL finale e cosa vorrebbe vedere nella stagione 3

La seconda stagione di Non Ho Mai..., la comedy ideata da Mindy Kaling, è finalmente arrivata su Netflix, e in attesa di scoprire se ne avremo una terza, la protagonista Maitreyi Ramakrishnan commenta il sorprendente finale con cui ci ha lasciati lo show.

Nei primi episodi della seconda stagione di Non Ho Mai... Devi (Ramakrishnan ) si è trovata a dover scegliere tra i suoi due interessi amorosi, Ben (Jaren Lewison) e Paxton (Darren Barnet), optando per... Beh, mantenere vivo il triangolo uscendo con entrambi allo stesso momento.

Ovviamente, una scelta del genere non poteva portare altro che guai, e così infatti è stato per la ragazza che, dopo un disastroso party in cui tutto è stato rivelato, ha finito col perdere entrambi i ragazzi. Da lì vi abbiamo avuto un susseguirsi di eventi che, arrivati all'ultimo episodio della stagione, hanno portato al formarsi delle seguenti coppie: Ben e "la nuova ragazza indiana" Aneesa (Megan Suri), Devi e... Paxton!

Quest'ultimo, infatti, dopo aver detto a Devi di poter stare con lei solo se la loro relazione non fosse stata resa pubblica, causando la loro rottura, si accorge in un secondo momento di non volere che le cose finiscano così, presentandosi davanti a tutti come ragazzo di Devi al ballo scolastico.

"Abbiamo letto le sceneggiature dei vari episodi una a una, mentre giravamo" ricorda l'attrice "Ha senso".

"Abbiamo parlato del fatto che Paxton comprende finalmente il fatto che Devi è quella persona che crede in lui e non pensa che sia stupido, ma anche quella che è in grado di dirgli senza troppi giri di parole quando non si sta impegnando abbastanza e non stia dando il massimo che può dare perché lui stesso non ha abbastanza fiducia in sé" spiega poi "Quindi sì, ovviamente è rimasto ferito dalle azioni di Devi, ma quando ha un minuto per pensare realizza che "Devi mi è stata accanto e mi ha sostenuto, a volte anche più di quanto abbia fatto io con me stesso'. Perciò ha senso che si presenti al ballo, alla fine. Ha 16 anni, è al liceo. Vai e goditi l'esperienza!"

E cosa può significare tutto ciò per una potenziale terza stagione di Non Ho Mai...?

"Non lo so, perché non ho idea di cosa combinerà Devi in futuro" ammette Ramakrishnan "Non mi sarei mai immaginata di indossare un costume da grillo questa stagione, quindi non so cosa accadrà. Ma credo che sarebbe davvero interessante vedere com'è Devi in una vera e propria relazione"

E voi, avete già visto la nuova stagione di Non Ho Mai...? Fateci sapere nei commenti.