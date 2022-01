Non Ho Mai 3, nuova aggiunta al cast della serie Netflix: scopriamo di chi si tratta

Sono passati diversi mesi dall'annuncio del rinnovo per una terza stagione di Non Ho Mai, la teen comedy di Netflix ideata da Mindy Kaling e Lang Fisher, ma adesso abbiamo finalmente le prime notizie di casting. Scopriamo insieme chi si aggiungerà allo show nei nuovi episodi.

Lo scorso luglio arrivava su Netflix la seconda stagione di Non Ho Mai..., la serie tv con protagonista Maitreyi Ramakrishnan nel ruolo di Devi Vishwakumar, brillante adolescente con qualche difficoltà nel controllare il suo fumantino temperamento... E i guai in cui riesce sempre a finire, in un modo o nell'altro.

E mentre il finale lasciava spazio a una nuova stagione, abbiamo dovuto aspettare qualche settimana prima di ricevere la conferma ufficiale che questa sarebbe effettivamente arrivata.

Nel frattempo, però, la produzione si è portata avanti con i casting, e proprio nelle ultime ore è stata resa nota la prima aggiunta alla nuova stagione.

Si tratta dell'attore di 9-1-1 Anirudh Pisharody che interpreterà Des, un ragazzo anche lui di origini indo-americane e sveglio quanto Devi, ma che frequenta una scuola privata d'élite.

Sarà forse un nuovo interesse amoroso per la nostra protagonista?

È presto per dirlo, ma non ci resta che restare in attesa di nuovi aggiornamenti per scoprire qualcosa in più su Non Ho Mai 3 e su chi altri vedremo nei nuovi episodi oltre ai volti già noti di Poorna Jagannathan, Darren Barnet, Richa Moorjani, Jaren Lewison, Lee Rodriguez e Ramona Young.